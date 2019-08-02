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Balkan Masa Tenisi Şampiyonası

Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda takımlarda birer altın ve gümüş madalya kazandı.

02.08.2019 09:49 Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
Türkiye, Karadağ'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda takımlarda birer altın ve gümüş madalya kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Podgorica'da 11 ülkenin katılımıyla düzenlenen şampiyonada A Milli Kadın Takımı, finalde Romanya'yı 3-1 yenerek büyüklerde tarihinde ilk kez altın madalyaya ulaştı.
Türk Kadın Milli Takımı, Sibel Altınkaya, Ece Haraç, Gülpembe Özkaya ve Özge Yılmaz'dan oluştu. Final maçında Sibel Altınkaya 2, Özge Yılmaz da 1 kez rakiplerine üstünlük sağlarken, Ece Haraç ise mağlup oldu.
Erkekler gümüş madalya kaldı
A Milli Erkek Takımı, finalde İtalya'ya 3-2 yenilerek ikinci oldu.
Milliler, bu yıl ilk kez Balkan Şampiyonası'na davet edilen İtalya'ya 2-0 öne geçtiği maçta 3-2 mağlup olarak gümüş madalya aldı.

Türkiye, Spor

Kaynak: AA

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