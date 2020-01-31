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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepki gösterdi.

31.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 15:08Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu, Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki gösterdi
Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna tepki gösterdi.
Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Parlamentosunda (AP), Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'u şiddetle kınadıklarını bildirdi.
Lagos'un, AP'de Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir durum olduğunu vurgulayan Ulu, "Bayrağımız şerefimizdir, istiklalimiz, istikbalimiz ve bağımsızlığımızın simgesidir. Bayrağımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri sevindiricidir. Bunun da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.
Ulu, ırkçılık karşıtlığını her fırsatta dile getiren uluslararası toplumu, hukukun gereği için iş birliğine davet ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Irkçılığın her türlüsü zarar verir. Şehit kanlarıyla oluşan Türk bayrağımıza kimse el uzatamaz, laf söyleyemez. Bu çirkin saldırıya Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığımızın gereken cevabı verdiğine inanıyoruz."

Milletvekili, Rumeli, Güncel

Kaynak: AA

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