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Balkan şampiyonu altın kızlara ödül

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Gençler Balkan şampiyonasında altın madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

10.10.2019 18:19Balkan şampiyonu altın kızlara ödül
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Gençler Balkan şampiyonasında altın madalya kazanan sporcuları ödüllendirdi.

Bulgaristan'ın Panagyurıshte kentinde düzenlenen Gençler Balkan şampiyonasında altın madalya kazanan Çağla Yarım ile Nesrin Baş, İtalya'da yapılan Yıldız Bayanlar Avrupa Güreş Şampiyonası 3. olan Nazar Batır ile antrenörleri Şenay Konaçoğlu'nu Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'i makamında kabul etti. Başarılı sporcuları tebrik eden Başkan Bekler, "Bizi onurlandırdılar, göğsümüzü kabarttılar. Rabbim yollarını açık etsin, biz onları hep mutlu görmek istiyoruz. Belediye Başkanları, ağabeyleri olarak onların her zaman yanlarındayız" dedi. Başkan Bekler, başarılı sporcuları altın takarak ödüllendirdi. - TOKAT

İlker Bekler, Bulgaristan, Turhal, Spor

Kaynak: İHA

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