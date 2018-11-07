Balkan Şampiyonu Çevik İçin Karşılama Töreni

Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Hasan Çevik
, memleketinde davulla karşılandı. Arnavutluk
'un başkenti Tiran
'da 2-4 Kasım tarihlerinde yapılan Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda 97 kiloda şampiyon olan 19 yaşındaki Hasan Çevik memleketi Yakakent
'e döndü.
Yakakent Cumhuriyet Meydanı
'nda vatandaşlar tarafından büyük bir sevgi ile karşılaşan şampiyon güreşçi omuzlara alındı.
Yakakent Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma
, ilçelerini başarılı şekilde temsil eden güreşçileriyle gurur duydukları söyledi.
Şampiyon güreşçi ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün burada benim için toplanan çok değerli Yakakent halkı ve saygıdeğer tüm büyüklerime teşekkür ederim. Bugünlere gelmemde emeği çok büyük olan beden eğitimi öğretmenim ve Yakakent Spor Kulübü başkanım Samet Kızılkan'a antrenörlerim Murat Keskin
, Doğan Önder hocalarıma teşekkür ederim. Allah nasıp ederse Avrupa
, dünya ve olimpiyatlarda ay yıldızlı formamızı giymek ve ülkemizi gururla temsil etmek istiyorum." diye konuştu.
Belediye Başkanı Kıyma, şampiyon güreşçiye cumhuriyet altını hediye etti.
Yakakent,Hasan Çevik
07 Kasım 2018 Çarşamba 19:03