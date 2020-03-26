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Balkan Şehitlerini Anma Günü

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Balkan Şehitleri'ni Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

26.03.2020 11:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:18
Balkan Şehitlerini Anma Günü
AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Balkan Şehitleri'ni Anma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Milletvekili Aksal, Edirne'nin 1912 yılında Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı giriştiği Balkan Savaşı'nda, Şükrü Paşa'nın kumandasındaki kahraman Türk askerlerince 155 gün kahramanca savunulduğunu anımsattı.
Uzun ve zorlu savunmaya rağmen, Edirne 26 Mart 1913'de işgal edildiğini ve Sarayiçi mevkinde esir tutulan binlerce vatan evladı şehit düştüğünü hatırlatan Aksal, "26 Mart 1913'te işgal edilen şehr-i mukaddes Edirne, 21 Temmuz 1913'te yeniden vatan topraklarına katılmıştır. 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Edirne, Güncel

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