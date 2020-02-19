Haberler » kultur-sanat » Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri - Haberler

Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri

Tekirdağ'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.

19.02.2020 22:54 | Son Güncelleme: 19.02.2020 23:28Balkan Senfoni Orkestrasından klasik müzik konseri
'da Balkan Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verdi.
Trakya Üniversitesi Balkan Senfoni Orkestrası, Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da sahne aldı.
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen konserde orkestra, şef Şükrü Öner Dinç yönetiminde eserlerini icra etti.
Cemal erkin, Brahms, Mozart ve Dede Efendi'den eserler seslendiren orkestra, müzikseverlerden büyük beğeni aldı.
Koro şefi Dinç, Tekirdağlılara güzel bir müzik şöleni sunduklarını söyledi.
Konsere, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve müzikseverler katıldı.

Trakya Üniversitesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

16:58  Aslı Enver kimdir? Aslı Enver nereli, kaç yaşında? Aslı Enver dizileri
16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
19.02.2020 23:32:10