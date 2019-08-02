Türkiye
Triatlon Federasyonu ve Kartal
Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul
'da başlayacak.
Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi'nde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer alacağı şampiyona, 4 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde yarın, Balkan Şampiyonası yarışı yapılacak. Sporcular, iki kategoride yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele edecek.
Turnuvanın son gününde ise yaş grupları kategorisinden sporcular yarışacak.