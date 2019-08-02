Haberler» Spor» Haber

Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

02.08.2019 10:12 Balkan Triatlon Şampiyonası yarın İstanbul'da başlayacak
Türkiye Triatlon Federasyonu ve Kartal Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek Balkan Triatlon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.
Kartal Dragos Marina Yelken Kulübü Kayıkhanesi'nde gerçekleştirilecek ve 12 ülkeden profesyonel sporcuların yer alacağı şampiyona, 4 Ağustos Pazar günü sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde yarın, Balkan Şampiyonası yarışı yapılacak. Sporcular, iki kategoride yüzme, koşu ve bisiklet dallarında mücadele edecek.
Turnuvanın son gününde ise yaş grupları kategorisinden sporcular yarışacak.

İstanbul, Türkiye, Kartal, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:47   Belediye Kütahyaspor'dan stoper transferi
12:44   Yelken ve kanolar Karadeniz'in mavisine yakıştı
12:43   CANLI YAYIN DUYURUSU
12:41   Merih Demiral'dan Trabzonspor'un yeni transferi Fernandes'e övgü
12:41   Kulüpler Birliği ile kritik toplantı! Yayıncı kuruluş...
12:26   TFF Süper Kupa maçının biletleri satışta | Galatasaray-Akhisarspor
12:26   Bucaspor'dan Başakşehir'e bir transfer daha! 2004'lü Berkin Özgür...