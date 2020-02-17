"Balkan Türkleri güçlenirse Türkiye güçlenir"

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Baha Boztekin ve üye Hakan Kızılırmak'ın organizasyonuyla BALKANTÜRKEVİ'nde yapılan toplantıya; Bulgaristan 'da yer alan Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin (HÖH) Türk kökenli Bulgaristan Milletvekilleri Erdinç Hayrullah, Taner Ali ve Erol Mehmed'in yanı sıra BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Öztürk ve çok sayıda BALKANTÜRKSİAD üyesi katıldı.

"AB projeleri için çalışmalarımıza başladık"

Toplantının açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, "Ekonomik olarak güçlü bağlarımız olmazsa, sosyal ve kültürel bağlarımız da güçlü olmaz. Biz de bu amaçla İş Geliştirme Toplantılarımızı düzenliyor, üyelerimiz arasındaki iletişimi ve ticareti artırmaya gayret gösteriyoruz. BALKANTÜRKSİAD olarak hem ülkemizin, hem de Balkanlarda yaşayan soydaşlarımızın güçlü bir konumda olmasını istiyoruz. Çünkü onlar güçlü olursa, Türkiye 'de güçlü olacaktır" dedi.

BALKANTÜRKSİAD'ın geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği (AB) Parlamentosuna yaptığı ziyareti de hatırlatan Tunakan, "Gerçekleştirdiğimiz ziyarette Parlamento Üyesi, Bulgaristan'ın Türk asıllı Milletvekili İlhan Küçük başta olmak üzere, önemli temaslarda bulunduk. AB, Ar-Ge ve inovasyon dallarında hazırlanacak projelere 100 milyar Euro hibe destek paketi sağlayacak. Biz de bu projeler için çalışmalarımıza başladık. Hem üyelerimizin hem de Balkanların güçlenmesi açısından oldukça önemsediğimiz bu çalışmalarda, sizlerin de desteğini bekliyoruz" diye konuştu.

"Türkiye anavatanımız"

İş Geliştirme Toplantısının konuğu olan Türk asıllı Bulgaristan Milletvekili Erdinç Hayrullah ise, "BALKANTÜRKSİAD hem üyeleri arasındaki sinerjiyle, hem de dernek merkeziyle büyük bir dayanışma örneği gösteriyor. Sizler birbirinize faydalı olarak, Bursa'ya ve Türkiye'ye değer katıyorsunuz. Biz de Bulgaristan milletvekilleri olarak, anavatanımız olan Türkiye'ye fayda sağlamak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın bir AB ülkesi olduğunu ve Türk iş insanlarının bu imkânlardan daha çok faydalanması gerektiğini belirten Türk asıllı Bulgaristan Milletvekili Taner Ali ise "Bulgaristan'da ticaret yapan iş insanlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmak için gayret gösteriyoruz" dedi.

BALKANTÜRKSİAD örnek bir dernek

BALKANTÜRKSİAD'ın faaliyetlerinden ve üyeleri arasındaki ilişkiden oldukça etkilendiğini belirten Türk asıllı Bulgaristan Milletvekili Erol Mehmed de, "Güzel bir çatı altında toplanıyor ve birbirinize her ortamda saygı gösteriyorsunuz. BALKANTÜRKSİAD bu anlamda örnek bir dernek. Bizler Türkiye güçlü olursa, Balkanlardaki soydaşlarımızın da güçlü olacağı kanaatindeyiz. Bunun için birlikte çalışmaya her zaman hazırız" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan BALKANTÜRKSİAD üyeleri, işleriyle ilgili kısa sunumlar yaptılar. Toplantı, sunum ve konuşmaların ardından gerçekleşen ikili iş görüşmeleri ile sona erdi.