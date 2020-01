Balkan ülkeleri, Macaristan ve Moldova'dan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan ve Moldova 'dan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları gönderildi.Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, depremin neden olduğu maddi hasarın üstesinden gelinebileceğini ancak can kayıplarının baki bir acıya neden olduğunu kaydetti.TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderen Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de "Her türlü yardımı göstermeye hazır olduğumuzu unutmayın. Size ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic de AFAD aracılığıyla gönderdiği taziye mesajında, Türk arama kurtarma ekiplerine gerekli yardımda bulunabileceklerini belirtti.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a taziye mesajı gönderen Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de deprem felaketiyle sarsılan Türk halkına dualarla destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegovic de Erdoğan'a bir taziye mesajı göndererek, can kayıplarına neden olan depremden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi.İzetbegovic, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ise başsağlığı diledi.Karadağ'dan destek mesajıKaradağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, dost ülke Türkiye'nin acısını paylaştıklarını kaydederek, depremin neden olduğu kayıplardan duyduğu üzüntüyü aktardı.Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic de Şentop'a gönderdiği taziye mesajında, depremde yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye mesajı gönderen Karadağlı mevkidaşı Mevludin Nuhodzic de iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin bir göstergesi olarak her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile Slovenya Dışişleri Bakanı Miro Cerar da depremden duydukları üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.MoldovaMoldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon da Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, depremle ilgili büyük üzüntü duyduğunu kaydetti.Cumhurbaşkanı Dodon, "Moldova halkı adına, deprem esnasında hayatını kaybedenlerin ailelerine bu zor anlarda başsağlığı mesajını iletiyorum." ifadelerini kullandı.MacaristanMacaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver, Elazığ'daki deprem nedeniyle TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderdi.Macaristan Ulusal Meclis Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Köver'in Meclis Başkanı Şentop'a depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen ve insanların hayatını kaybetmesine neden olan depremden dolayı Macaristan Ulusal Meclis Başkanının derin üzüntü duyduğu kaydedildi.Macar milletvekillerinin de hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaştığı, yaralılara acil şifa diledikleri ve Türk halkı ile dayanışma içinde oldukları bilgisi yer aldı.