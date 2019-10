"Balkan ülkeleri olarak iş birliğimizi güçlendirmek mecburiyetindeyiz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hızla küreselleşen dünyaya dikkati çekerek, "Bizler de rekabet gücümüzü artırmak, Balkan ülkeleri olarak her alanda iş birliğimizi ciddi şekilde güçlendirmek mecburiyetindeyiz." dedi.Bakan Kasapoğlu, iki günlük Karadağ temasları kapsamında, Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 5. Dönem Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.Başkent Podgorica'daki bir otelde düzenlenen oturumda konuşan Kasapoğlu, Türkiye ile Karadağ'ın köklü tarihi paylaşan iki kardeş ülke olduğunu belirterek, bu köklü bağları güçlendirerek ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.Türkiye ile Karadağ'ın, Balkanlar'da ortak tarih ve kültürleriyle gerek ikili gerek bölgesel gerekse ekonomik ve ticari anlamda ilişkilerini güçlendirme yolunda kararlı adımlarla yürüyen iki dost ülke olduğunun altını çizen Kasapoğlu, "Hızla küreselleşen bir dünya var. Bizler de rekabet gücümüzü artırmak, Balkan ülkeleri olarak her alanda iş birliğimizi ciddi şekilde güçlendirmek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.Kasapoğlu, Türkiye olarak dost ve kardeş Karadağ'a özel önem atfettiklerini vurgulayarak, Karadağ ile sadece siyasi, ticari ve ekonomik alanlarda ilişkiler kurmakla kalmıyor, dostluk ve kardeşliği hayatın her alanında yansıtmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.Karadağ'ın bugün istikrarlı yapısı, değişen altyapısı, enerji ve turizm gibi kritik alanlarda bünyesinde barındırdığı büyük potansiyelle bölgesinde önemli bir aktör haline geldiğine işaret eden Kasapoğlu, Türkiye'nin de özellikle son 18 yılda ticaret, üretim, sosyal altyapı anlamında ciddi dönüşüm süreci yaşadığını ve bu sürecin nihayetinde istikrarlı, sürekli büyüyen ve güçlenen ekonomik yapıyı beraberinde getirdiğini söyledi.Kasapoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen bu dönüşümün, Türkiye'nin her alanda çok muazzam bir yatırım potansiyeline sahip olmasını sağladığını vurguladı.Ticaret hacmi 11 kat arttıİki ülkenin sahip olduğu potansiyelin çok önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Kasapoğlu, "İnanıyorum ki bundan sonraki süreçte de birlikte atacağımız adımlar çok daha önemli olacak. Siyasi ilişkilerimizin ortaya çıkardığı dostluk havasını, ekonomik ilişkilerimize daha etkili bir şekilde yansıtmamızın zamanının geldiğini belirtmek istiyorum." dedi.Kasapoğlu, iki ülke arasında 2006'da 8,5 milyon dolar olan ticaret hacminin, 11 kat artarak 2018'de 93 milyon dolar seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, bu başarının arkasında 2010'da yürürlüğe giren ve geçen temmuz ayında güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın büyük etkisi olduğunu belirtti.Bu anlaşmanın ticari ilişkilerde büyük bir itici güç olduğunu ifade eden Kasapoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacmin çok daha yukarılara taşımak durumunda ve iki ülke için ithalat- ihracat dengesinin sürdürülebilir ve sağlam bir şekilde tesis edilmesi arzusunda olduklarını söyledi.Bakan Kasapoğlu, yatırımlar noktasındaki iş birliğinin de önemine vurgu yaparak, "Bu kapsamda ülkemizin Karadağ'daki yatırımlarının 165 milyon avroyu bulmasından da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, karşılıklı iş birliği çerçevesinde bu rakamı çok daha yukarılara taşımak." dedi.İki ülkenin teknik heyetlerinin özverili çalışmayla hangi alanlarda iş birliğine gidilebileceğini ve yapılabilecek ortak çalışmaları belirlediklerini aktaran Kasapoğlu, bu tespitlerin yer aldığı KEK Protokolü'nün ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere önemli bir itici güç olarak katkı sağlayacağını ifade etti.Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak da tüm imkanlarıyla Karadağ'ın hem gençliği hem sportif konuları noktasında yanında olduklarını kaydederek, "Hedefimiz bugünkü toplantıyla bir kez daha iki kardeş ülke arasındaki iş birliği ortamını somut proje ve çalışmalara dönüştürmek ve her iki ülke halkının da refahı katkı sağlamak." diye konuştu.Ticaret hacminde hedef 250 milyon avroKaradağ Başbakan Yardımcısı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanı Milutin Simovic de bugünkü KEK toplantısının, iki ülke ilişkilerinde ekonomik iş birliğinin önemli bir yere sahip olduğunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.Güncellenen Serbest Ticaret Anlaşması'nın önemine dikkati çeken Simovic, Türkiye ile ticaret hacminin 2022 yılına kadar 250 milyon avroya çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.Enerji, turizm ve sanayi alanlarında önemli bir potansiyele sahip Karadağ'ın yatırımcılar için güvenilir bir adres olduğunun altını çizen Simovic, "Türk yatırımcıların da bunun farkında olması memnuniyet verici. Ülkemize gelen doğrudan Türk yatırımlar her geçen yıl artıyor." dedi.Simovic, NATO'ya üye olmalarının ekonomik kalkınmayı da beraberinde getirdiğini kaydederek, "NATO üyesi ülkelerin Karadağ'daki yatırımları 2018'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 arttı." değerlendirmesinde bulundu.KEK 5. Dönem Toplantısı'nın ardından KEK eş başkanları Kasapoğlu ile Simovic KEK Protokolü'nü imzaladı.Öte yandan, Bakan Kasapoğlu ile Karadağ Spor ve Gençlik Bakanı Nikola Janovic de Gençlik ve Spor Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı.Bu arada, Kasapoğlu, KEK toplantısı öncesinde Karadağ Ekonomi Bakanı Dragica Sekulic ile de bir araya geldi.