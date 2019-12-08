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Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi.

08.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:50Balkan ve Türkiye şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi
'nin ilçesinde Balkan ve şampiyonasında dereceye giren sporculara kahvaltı verildi.

Kahvaltı programına, judo müsabakalarında balkan şampiyonu olan Yaren Sala, Balkan 3'üncüsü olan Arda Işık ve Türkiye 3'üncüsü olan Melisa Kahraman ile aileleri katıldı.



Akçakoca belediye başkan yardımcıları Yüksel Yılmaz ile Hakan Öztaş da sporcu ve ailelerini yalnız bırakmadı.

Kahvaltının ardından Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz, Akçakoca'yı ve Türkiye'yi gururlandıran genç sporculara hediyelerini takdim etti.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, belediye olarak sporcu gençlerin maddi ve manevi olarak her daim destekçileri olacaklarını ifade etti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Akçakoca, Türkiye, Düzce, Güncel

Kaynak: AA

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