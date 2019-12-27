Haberler » Güncel » Balkan yarışları nefes kesti - Haber

Balkan yarışları nefes kesti

Aşkale'nin Kandilli Mahallesi Kayaklı Koşu ve Biatlon Kamp Merkezindeki FIS Uluslarası ödüllü Balkan Kupası Yarışları nefes kesti.

27.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:49 Balkan yarışları nefes kesti
'nin Mahallesi Kayaklı Koşu ve Biatlon Kamp Merkezindeki FIS Uluslarası ödüllü Balkan Kupası Yarışları nefes kesti.

Balkan Kupası Yarışlarına Valisi Okay Memiş, Bölge Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto, Erzurum Gençlik ve İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Aşkale Gençlik Spor İlçe Mdr Şuayp Gacır ve Vatandaşlar katıldı.

FIS Uluslararası Kayaklı Koşu ödüllü Balkan kupası yarışlarında sporcuların dereceye girmek için bir birleriyle kıyasıya yarışmaları görülmeye değerdi.

İlk gün yarışlarında 1600 metre Spling eleme, ikinci gün 5000 bin metre Klasik yarışlar sergilendi.

Balkan Şampiyonasında dereceye giren sporculara Erzurum Valisi Okay Memiş, İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Türkiye Kayak Federasyon Başkanı Ali Oto Kupa ve hediyeler takdim edildi. - ERZURUM

Kandilli, Erzurum, Aşkale, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:02   Mehmet Akif Ersoy, Ankara'da anıldı - Haber
14:02   Vefat eden Türkiye sevdalısı Azerbaycanlı akademisyen vasiyeti üzerine Kayseri'ye defnedildi - Haber
14:02   Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davada karar - Haber
14:01   Sözcü Davası kararına ilişkin basın açıklaması - Haber
13:57   Babadan oğula çiğ köfte sevdası - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:39   İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
27.12.2019 14:09:01