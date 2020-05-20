Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

20.05.2020 00:40 | Son Güncelleme: 20.05.2020 00:42
Bosna Hersek, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde bazı ülkelerde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak camilere sınırlı sayıda cemaat alınırken bazı ülkelerde ise camilerin kapalı olması nedeniyle Müslümanlar evlerinde dua etti.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan Müslümanlar da sema kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki camilerde teravih namazı sokağa çıkma yasağı nedeniyle cemaatsiz kılındı. Üsküp'ün eski mahallelerinden Dükkancık'ta bulunan Hacı Balaban Camisi'nde teravih namazı öncesi "Elveda ya şehr-i Ramazan" kasidesi ve selalar okundu.
Başkentteki diğer Osmanlı eseri Mustafa Paşa Camisi'nde de namazı Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan kıldırdı.
Kosova'da camiler, Kovid-19 önlemleri kapsamında cemaatle ibadete kapalı olduğu için Kadir Gecesi'nde boş kaldı.
Her yıl yaklaşık 800 caminin Kadir Gecesi dolu olduğu Kosova'da bu yıl sadece imam veya müezzinler tarafından ezan okundu, ibadetler cemaatsiz yapıldı.
Arnavutluk'ta da yaklaşık iki ay aradan sonra camilerin yeniden cemaatle ibadete açılmasının ardından başkent Tiran'daki bazı camilerde cemaatle namaz kılındı. Balkanlar’da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Kadir Gecesi, Saraybosna, Arnavutluk, Kosova, Güncel, Haber

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