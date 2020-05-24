Balkanlar'da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah namazının evlerde kılındığı Kuzey Makedonya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti.

24.05.2020 10:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:13
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle sabah namazının evlerde kılındığı Kuzey Makedonya'da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti. Kuzey Makedonya İslam Birliği'nin (Diyanet İşleri) kararı ile bayram namazı öncesinde ülke genelinde camilerde selalar okundu.
Başkent Üsküp'teki Mustafa Paşa Camisi'nde İslam Birliği Başkanı Süleyman Recepi ve Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili yanı sıra vatandaşlar Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan'ın kıldırdığı namazda saf tuttu. Bayram namazı hutbesini Recepi adına, Üsküp Müftüsü İsmaili Türkçe, Arnavutça ve Makedonca olmak üzere üç dilde okudu. Balkanlar’da Kovid-19 gölgesinde bayram namazı

Kaynak: AA

Etiketler: Makedonya, Güncel, Haber

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