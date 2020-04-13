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Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Türkiye genelinde Salı akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava etkili olacak.

13.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:48
Balkanlar'dan soğuk hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye 'nin yarın akşam saatlerinden sonra Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Ülke, halen yüksek basınç merkezinin etkisinde bulunurken, genel olarak havalar genellikle yağışsız ve açık az bulutlu olarak geçiyor.

CUMA GÜNÜ YURDU TERK EDECEK

Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'da başlayacak yağmur ve sağanağın, 15 Nisan Çarşamba günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatı kesimlerinde etkili olması bekleniyor. Bu sağanakların Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale ile İstanbul 'un Avrupa yakasında kuvvetli olması tahmin ediliyor. 16 Nisan Perşembe günü yurdun büyük bir bölümünde sağanaklara neden olacak bu sistemin cuma günü ülkeyi terk etmesi öngörülüyor.

SICAKLIK HAFTA SONU YÜKSELECEK

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, çarşamba günü ülkenin kuzeybatı kesimlerinde, perşembe günü ise kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede olmak üzere (6 ila 12 derece) azalması ve mevsim normalleri altına düşmesi bekleniyor. Ancak sıcaklıkların, cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın da bu hafta boyunca ülke genelinde hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenirken, Marmara bölgesinde yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

ANKARA'DA PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Duyuruda, üç büyük kente ilişkin hava durumu bilgisi de yer aldı. Buna göre, Ankara'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor, havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü akşam ile perşembe günü sabah saatleri arasında sağanak geçişi olacağı ve hava sıcaklıklarının yağışla birlikte azalması bekleniyor. Cuma günü ve hafta sonu yağış beklenmiyor ve hava sıcaklıklarının tekrar yükselmesi öngörülüyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 8 DERECEYE DÜŞECEK

İstanbul'da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yağışların Avrupa yakasında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da perşembe gününden itibaren ve hafta sonunda yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının, çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi bekleniyor. İstanbul'da rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

İzmir'de bugün ve yarın yağış beklenmiyor, çarşamba ve perşembe gününün ilk saatlerinde sağanak geçişleri öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının perşembe günü biraz azalacağı ancak cuma gününden itibaren tekrar yükseleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Çarşamba, Türkiye, Güncel
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