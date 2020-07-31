Balkanlar, Kovid-19 gölgesinde bir bayramı daha karşıladı

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde karşıladı.

Müslümanlar, bir bayramı daha Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde karşılamanın hüznünü yaşarken bölgede artan vaka sayıları nedeniyle bayram namazı çoğu ülkede kısıtlı cemaatle kılındı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, namaz vaktinden 15 dakika önce cemaate açılırken bayram namazını kıldıran İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, dünyanın büyük bir sorunla mücadele ettiğini ve bu sorunun Allah inancı, sorumluluk ve ısrar ile yenilebileceğini söyledi.

Sırbistan'da da sabah namazı evlerde kılınırken cemaat bayram namazı için camilere 15 dakika önce alındı. Ülkede Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar'da da bayram namazı vesilesiyle Müslümanlar camilere akın etti.

Karadağ'da İslam Birliği kararıyla bayram namazı camilerde kılınmazken Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar, Kurban Bayramı'nı dualarla karşıladı.

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova

Kuzey Makedonya'da her yıl bayram dolayısıyla düzenlenen merkezi tören, bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenmedi.

Başkent Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, sabah ve bayram namazını kılmaya gelenlerle doldu.

Namaz öncesi selaların okunduğu camiye sığmayan vatandaşlar, namazı avluda kıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar, namaz sonrası bayramlaştı.

Kuzey Makedonya İslam Birliği'ne (Diyanet İşleri) bağlı Üsküp Müftüsü Kenan İsmaili, bayram namazı hutbesini Arnavutça, Makedonca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde okudu.

İsmaili, cami çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Kurban Bayramı'nın Kovid-19 nedeniyle farklı bir şekilde karşılandığını belirterek, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Arnavutluk'taki Kurban Bayramı merkezi töreni ise başkent Tiran'daki Kokonoz Camisi'nde düzenlendi. Geçen yıllarda meydanlarda da kılınan bayram namazı, bu yıl Kovid-19 nedeniyle sadece camilerde eda edildi.

Bu yılki tören, Kovid-19 önlemleri protokolüne riayet edilecek şekilde gerçekleştirildi. Bayram namazı ülkenin genelindeki camilerde de kılındı.

Kosova'da ise Kovid-19 salgını nedeniyle bayram namazı kılınmadı. Ülkenin güneybatısındaki Prizren'de bulunan Sinan Paşa Camisi'ne bayram namazını kılmak için gelenleri polis dağıttı.