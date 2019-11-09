Haberler » Güncel » Balkanlardaki KOMEK eğitmenlerinden Başkan Altay'a ziyaret - Haber

Balkanlardaki KOMEK eğitmenlerinden Başkan Altay'a ziyaret

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek şubelerinde çalışan eğitmenler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

09.11.2019 13:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:25Balkanlardaki KOMEK eğitmenlerinden Başkan Altay'a ziyaret
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın (KOMEK) Kuzey , Kosova ve Bosna-Hersek şubelerinde çalışan eğitmenler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nın Balkanlardaki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak eğitmen olarak hizmet verecek kursiyerlere Konya'da eğitim veriliyor. Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek KOMEK'lerde güz döneminde çalışacak eğitmenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti. Konya olarak Balkanlarla yakın ilişkilerinin her daim devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Açmış olduğumuz meslek edindirme kursları oradaki kardeşlerimiz için faydalı oluyor. Buradaki kurs merkezlerimizde yaptığımız işi ilk elden görme fırsatı buldunuz. Hepinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

KOMEK, Balkanlarda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Prizren Belediyesi ve yerel STK'lar paydaşlığında giyim-mefruşat, gelenekli el sanatları kursları ile Türk-İslam kültürünü yaşatmak adına ney ve hat kursları veriyor. Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek'ten gelen KOMEK öğretmenlerinin eğitimi programı 15 Kasım'da kadar Konya'da devam edecek. KOMEK, Balkanlarda faaliyete girdiği 2007 yılından bugüne kadar toplam 10 bin 500 kişiye eğitim verdi. - KONYA

Bosna - Hersek, Makedonya, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:40 Talas Belediyesine ödül
15:40 Irak'ta kabine değişikliğine gidilecek
15:39 İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu (2)
15:39 YPG'li teröristlerin Kamışlı'daki konvoyu görüntülendi
15:39 Kamyonun altında kalan motosikletli kurye öldü
15:31 Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: İki yüzlülük yapıyorlar
14:43 Valilik, 4 kişilik ailenin ölüm nedeninin siyanür olduğunu doğruladı
14:33 THY'nin Atatürk videosu izleyenleri duygulandırdı
14:28 Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
14:02 İki çocuğunu ve eşini öldürüp intihar eden babanın yüklü miktarda borcu varmış
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:41:05