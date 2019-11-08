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Balkantürksiad Atatürk'ü 10 Kasım'da Manastır'da anacak…

Geçtiğimiz 23 Nisan'ı, Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evde kutlayan BALKANTÜRKSİAD, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Gününde Ata'yı, okuduğu okulda anacak.

08.11.2019 11:55 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:55 Balkantürksiad Atatürk'ü 10 Kasım'da Manastır'da anacak…

Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD), Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapayarak, ebediyete intikal ettiği gün olan 10 Kasım'da, Atatürk'ü, mezun olduğu okul olan Manastır Askeri İdadisi'nde anacak.

9 – 12 Kasım tarihleri arasında Makedonya ve Kosova'ya bir gezi düzenleyecek olan BALKANTÜRKSİAD, 10 Kasım'da Manastır Askeri İdadisi'ni ve Atatürk Müzesi'ni ziyaret ederek, saygı duruşunda bulunacak.

Makedonya ve Kosova'daki Osmanlı eserlerini de ziyaret edecek olan BALKANTÜRKSİAD Heyeti, Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar ile bir araya gelerek, bölgedeki yatırım imkanları hakkında bilgiler alacak.


Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Rumeli, Güncel

Kaynak: Bültenler

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