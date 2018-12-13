BALKANTÜRKSİAD'ın Konuğu ARSİYAD Oldu

BALKANTÜRKEVİ'nde gerçekleşen ziyarette BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. İyi niyet çerçevesinde geçen toplantıda ortak çalışma imkanları değerlendirildi. Bunun yanı sıra heyetler bahar aylarında Artvin'e kültür gezisi düzenlenmesi konusunda mutabık kaldılar.

ARSİYAD heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını dile getiren BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, işadamları dernekleri arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çekti. Tunakan, "Bir SİAD olarak önceliğimiz ekonomik faaliyetler olsa da sosyal ilişkilerin artmasını da amaçlıyoruz. Bu anlamda SİAD'ların birbiriyle olan ilişkilerinin artmasını önemsiyoruz. Çünkü aramızdaki ticari ve sosyal bağlar ne kadar güçlü olursa ekonomimiz de o kadar güçlü olur" dedi.

Ziyarette konuşan ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş da BALKANTÜRKSİAD'ın Bursa'nın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve beraber projeler geliştirmekten mutluluk duyacaklarını ifade etti. Durmuş, "SİAD'ların yakın ilişkilerle oluşturacağı sinerji herkes için yararlı olur. BALKANTÜRKSİAD'ın bu konudaki samimi yaklaşımları bizleri sevindiriyor. Topluma fayda sağlayacak projelerde beraberce çalışmak bizleri mutlu eder" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan ve ARSİYAD Başkanı Gürsel Durmuş birbirlerine derneklerini temsil eden hediyeler takdim ettiler.