BALKANTÜRKSİAD Meclis'te!

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı TBMM ziyaretinde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin Bursa Milletvekilleriyle bir araya gelindi. BALKANTÜRKSİAD heyeti, Vekillerle yaptığı toplantılarda, kendilerine, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağına inandıkları öneriler ile birlikte Bursa ile ilgili sorunlar ve üyelerinin sektörel taleplerini içeren dosyayı sundu.

TÜM BURSA MİLLETVEKİLLERİYLE İSTİŞARELER YAPILDI

BALKANTÜRKSİAD heyeti, Geçmiş Dönem Başbakan Yardımcısı, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Geçmiş Dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekil Efkan Ala ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç ve Müfit Aydın ile mecliste bir toplantı gerçekleştirdi.

Ayrıca dosya, toplantı esnasında Hazine ve Maliye Bakanlığında bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç aracılığıyla Bakan Berat Albayrak'a da ulaştırıldı.

Heyet, ziyaretler kapsamında CHP Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. Yüksel Özkan, Erkan Aydın ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu ile de görüştü. Devamında MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile de bir araya gelen heyet son olarak İYİ Parti Bursa Milletvekilleri Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu ve Ahmet Kamil Erozan ile de görüşerek TBMM ziyaretini sonlandırdı.

"ÜYELERİMİZ GELİŞİRSE BURSA GELİŞİR"

Ziyaret ve görüşmelerle ilgili değerlendirmede bulunan BALKANTÜRSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, "Bizler bir iş adamı derneği olarak önceliğimiz olan ekonomiye dair projeler üretmeye, varsa sorunları dile getirmeye, çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz. Üyelerimiz iyi olursa Bursa'da iyi olur anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu sebeple üyelerimizle yaptığımız görüşmelerde Bursa özelinde sıkıntılı olarak gördüğümüz bazı konuları belirledik ve bu dosyayı TBMM ziyaretimizde tüm Bursa Milletvekillerimize sunduk. Kendileri de bu konularla ilgili zaten çalıştıklarını ve bu taleplerin takipçisi olacaklarını ilettiler. Çok verimli bir ziyaret olduğunu düşünüyoruz. Umarız şehrimiz ve ülkemiz yararına olumlu adımlar atılmaya devam edilir. Sayın Bursa Milletvekillerimize gösterdikleri yakın ilgiden dolayı BALKANTÜRKSİAD ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.