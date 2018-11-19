BALKANTÜRKSİAD'TAN TÜGİAD'A Hayırlı Olsun Ziyareti

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İşadamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Başkanı Berat Tunakan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi'ni ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

TÜGİAD Bursa dernek merkezinde gerçekleşen ziyarette, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan ve yönetim kurulu üyeleri ile TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Yaptığı çalışmalarla şehre değer katan kentin iki önemli derneğinin bir araya geldiği toplantıda Bursa ve ülke adına yapılabilecek iş birlikleri masaya yatırıldı. Ziyarette konuşan TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar, "Öncelikle Olağan Genel Kurul'da bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. TÜGİAD Bursa Şubesi'nin yeni yönetimi olarak bayrağı henüz devraldık. Bu kısa sürede çalışmalarımıza başladık ve komitelerimizi oluşturduk. Ayrıca bu dönem pozitif ayrımcılık yapıp Yönetimimize ilk kez 6 kadın üye arkadaş birden aldık. Yönetim Kurulumuzun dörtte birini kadın üye arkadaşlarımız oluşturuyor. Onların da enerjisiyle güzel işler yapacağımıza inanıyoruz."

Konuşmasına hayırlı olsun diyerek başlayan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, Bursa'nın bu iki güçlü derneğinin ortak projelerde yer alması gerektiğini ifade etti. Tunakan, "Bizler kökeni Balkanlara dayanan iş insanlarının oluşturduğu bir dernek olarak ilk önceliğimiz elbette ülkemiz ve Balkanlar arasındaki mevcut ilişkiyi güçlendirmek. Bu anlamda faaliyetler yaparken bir yandan da üyelerimize yarar sağlayacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu anlamda çeşitli kurumlarla iş birliği yapıyoruz. Sizin gibi köklü bir dernek ile ortak çalışmalar yapmak şehir ve ülkemiz adına oldukça yararlı olacaktır. Genç olmanızın da enerjisiyle güzel projeler ortaya çıkarabiliriz" dedi.

Ziyaretin ardından BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ersoy Tabaklar'a hediye takdim etti.