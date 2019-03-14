Balkes'ten Transfer Yasağı Açıklaması

Kaynak: İHA

Balıkesirspor Baltok Kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, transfer yasağı ve göreve geldiklerinden bugüne kadar geçen süreci anlattı. Başkan Bahçeci, "45 günümüz var. Nuno Coelho'nun avukatı ile anlaşacağız" dedi.Balıkesirspor Baltok kulüp Başkanı Mustafa Bahçeci, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte tesislerde basın toplantısı düzenledi. Bahçeci, FIFA tarafından yabancı bir futbolcunun transfer alacağından dolayı tebliğ edilen ve 2 ay süre verilen transfer yasağı ve puan silme cezası ile ilgili konuştu. Bahçeci, göreve başladıkları 7 Mayıs tarihinden bu yana bazı sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Bunların bazılarını kamuoyu ile paylaştık. Zaman zaman bizden önceki yönetimler döneminde oluşan sıkıntıları da basınla paylaşırken opsiyonla paylaştık. Çünkü karamsar bir tablo çizmek istememiştik. Nasıl bir Balıkesirspor istediğimizi paylaşmıştık. Sıkıntıları paylaşmanın kulüplere getirisi olduğunu düşünmüyorum. Bunun çok yararını görmedim. Devraldığımız kulüp, transfer yasağı olan bir kulüptü. Allah kimseye transfer yasağı olan bir kulübü devralmayı nasip etmesin. 7 Mayıs tarihinden bu yana yaşadıklarımı bir ben bilirim bir de Allah bilir. Geceleyin çamaşırımı terden 2 defa değiştirdiğim bir dönem olmadı. Son 3-4 aylık süreçte gece 2 defa çamaşırlarımı değiştiriyorum. Sebep şu; ben Balıkesirspor Başkanıyım. Bu durumlara getirilmemeliyim. Ben Balıkesir'in en değerli markasının başkanıyım. Balıkesirspor, Balıkesir'in spor kulübü. Balıkesirspor'un başkanı olarak bu duruma getirilmemem gerekirdi. Bunu hak etmiyoruz. Ben hiçbir zaman Balıkesirspor'un kahramanı olmak istemedim. Futbolcular Balıkesirspor'un kahramanları" şeklinde konuştu."Balıkesirspor'a tahsis edilen yere Gençlik Spor Müdürlüğü de talip olmuş"Başkan Bahçeci sözlerinin devamında Balıkesirspor'a TOKİ arazisi üzerinde bir yeri kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, "Hazineye ait Ayşebacı sınırları içerisinde TOKİ'ye ait bin 500 dönümlük bir mera alanı vardı. Bu alanın 200 dönümüne talip olduk. Orayla ilgili proje geliştirdik. Meclisten geçti. Tarım Müdürlüğü Mera Komisyonu toplanıyor, oraya belli bir ot parası yatıyor, Balıkesirspor'a tahsis edilecek. Süreç bu. Sonra bir yazı geliyor. Yazıda diyor ki; 'Sizin talip olduğunuz alana daha önce Gençlik Spor İl Müdürlüğü talip olmuş. 2 yıl önce talip olmuşlar ve 63 dönümlük bir talepleri var. 2 yıl beklemiş nedense. Mera Komisyonunda evraklar 2 yıl beklemez. Bize cevap geldi. Bunu gündeme getirdiler. Bunu anlamış değilim. 63 dönümle 200 dönüm çakışıyor dediler. Krokilere baktık 3 dönüm alan çakışıyor. Ben de 63 dönümü verin 197 dönüm bize kalsın dedim. Helal olsun dedim. Cevap geldi tekrar. Önce tahsisi yapalım onlara, sonra size verelim dediler. Yani ölme eşeğim ölme. Mustafa Bahçeci olarak ben hakkımı ararım ama Kulüp Başkanı olarak temsil ettiğim bir camia var. Ben şöyle düşünürdüm. Bir Balıkesirspor Kulüp Başkanının kulüp menfaatleri konusunda ters düşmeyen bir hususta kulüp başkanının bir talebi olduğunda direnç olabileceğini düşünmezdim. Maalesef bunun aksi olduğunu üzülerek gördüm. Bu hayallerimin gerçekleşememesi noktasında çok üzgünüm. Bu sorunun çözüleceğini ümit ediyorum" şeklinde konuştu."Balıkesirspor bankalar nezdinde müflis iş adamı durumunda"Başkan Bahçeci, kulübe maddi gelir getirmek için projeler ürettiklerini ve bankalardan teminat mektubu almak istediklerinde kabul etmediklerini belirterek, "Eşya piyangosu düzenlemek için 1 ay önce karar aldık. 30 bin adet bilet basacağız dedik. Gerekli onayları aldık, Milli Piyango'ya belgeleri gönderdik. Ödüllerin yüzde 10 fazlası kadar teminat mektubu istediler. Balıkesir'de önemli bir devlet bankasıyla görüştük. Bankanın bölge müdürü bana geri dönüş yaptı ve dedi ki 'Balıkesirspor'un tüm bankalara borcu var ve hesapları hacizli. Daha önce kullandığı çeklerin arkası yazılmış.' Bir şirket düşünün ve bu şirketin çekinin arkası yazılmış ve bir şirketin çekinin yazılması onun işi bitti demektir. Bankalar nezdinde, tüccarlar nezdinde itibarı sıfırdır, ayakta duramaz. Balıkesirspor şu anda bankalar nezdinde itibarsız bir iş adamı konumunda. Çok üzgünüm. Ama maalesef durum bu. Balıkesirspor müflis bir iş adamı konumunda. Ne senin adına ne de Balıkesirspor adına teminat mektubu veremeyiz dediler. Hiçbir Balıkesirspor Kulüp Başkanının kulübü zarara sokacağını düşünmek istemem" şeklinde konuştuBaşkan Bahçeci, "45 günümüz var. Nuno Coelho'nun avukatı ile anlaşacağız. Nuno Coelho'nun avukatı ile görüşmelere başlandı. 15 gün önce bize federasyondan bizim Süper Lig döneminde Portekizli bir futbolcuyla olan borcumuzdan dolayı yazı geldi. Nuno Andre Coelho ile 2017 yılında bir ödeme planı yapılmış. 10 taksitin 3'ü ödeniyor, kalanı ödenemiyor. Kalan alacaklarla ilgili dava açıyorlar ve kazanıyorlar. Federasyon da bize 15 gün önce tebliğ etti. Kulüp avukatlarımız futbolcunun avukatları ile görüştüler. Tekrar bir yapılanma talebinde bulunduk. Bayağı bir mesafe aldık. Kulübü zora sokmayacak bir ödeme planı yapacağız. Eğer bu parayı ödemezsek 2 dönem transfer yasağı ve 6 puan silme cezası gelecek. Ben 1 milyon Euro'nun altındaki bu rakamın ayarlanacağını düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - BALIKESİR