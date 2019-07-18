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Balkon altına bırakılan çantalar polisi alarma geçirdi

Antalya'da bir binanın zemin kat balkonu altına bırakılan 5 şüpheli çanta polisi alarma geçirdi.

18.07.2019 18:25 Balkon altına bırakılan çantalar polisi alarma geçirdi
Antalya'da bir binanın zemin kat balkonu altına bırakılan 5 şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Bomba imha uzmanı tarafından kontrol edilen çantalardan kullanılmış giyim eşyaları çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak üzerindeki 4 katlı binada yaşayanlar, zemin kat balkonu altına bırakılan 5 çantadan şüphelendi. Bina sakinlerinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İlk kontrolün ardından çantaların olduğu alan güvenlik şeridi ile kapatılıp, bomba imha uzmanlarından destek istenildi. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanının incelediği 5 çantadan kullanılmış kıyafetler ve bir netbook çıktı. Polis netbooka ve çantasına el koyarken, diğer eşyalar olduğu yerde bırakıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa

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