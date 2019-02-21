Balkon Demiri Hırsızları Yakalandı

Kaynak: DHA

MALATYA'da kullanılmayan vagon fabrikasındaki lojmanlardan demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Görgü Mahallesi'nde boş vagon fabrikasına ait lojmanlarda demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaptıkları araştırmada lojmanlardaki balkon demirlerini M.Y.A. ile M.Ş.'nin çaldıklarını belirledi. İki şüphelinin adreslerini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla M.Y.A. ile M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.- Malatya