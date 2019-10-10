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Balkon demirine kendini astı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Mehmet D. (58), kendini iple balkon demirine asarak yaşamına son verdi.

10.10.2019 17:05Balkon demirine kendini astı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan Mehmet D. (58), kendini iple balkon demirine asarak yaşamına son verdi.

Sarısu Mahallesi Ahmet Işık Caddesi 158 numarada yaşayan, evli ve 2 çocuk babası fırın işletmecisi Mehmet D., bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Mehmet D., birinci kattaki evinin balkona bağladığı iple kendini astı. Eşi Yıldız D., Mehmet D.'nin kendini astığını fark edip, ipi kesti. İhbar üzerine  gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet D.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Mehmet D.'nin cesedi, Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mehmet D.'nin, son günlerde psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Alaşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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