Balkon Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde bir villanın balkondaki demir korkuluklara kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Karadere
mahallesi Çataltepe Caddesi üzerinde bulunan bir villanın balkon korkuluğuna kafası sıkıştı.
Köpeğin havlama sesini duyan sahibi Ayşegül Hayes, hemen balkona koşarak sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan Hayes, Muğla Büyükşehir İtfaiye
Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğinden yardım istedi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kesme ve kırım aleti kullanarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi. - MUĞLA
Seydikemer,Muğla,İtfaiye