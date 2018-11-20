Balkon Korkuluğa Sıkışan Köpeği İtfaiye Kurtardı

20 Kasım 2018 Salı 18:28



20 Kasım 2018 Salı 18:28

Balkon korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardıMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir villanın balkondaki demir korkuluklara kafası sıkışan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgilere göre, Karadere mahallesi Çataltepe Caddesi üzerinde bulunan bir villanın balkon korkuluğuna kafası sıkıştı.Köpeğin havlama sesini duyan sahibi Ayşegül Hayes, hemen balkona koşarak sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayan Hayes, Muğla Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, kesme ve kırım aleti kullanarak köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek daha sonra sahibine teslim edildi.