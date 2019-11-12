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Balkon korkuluğunda bir saat asılı kaldı

Sivas'ta sinir krizi geçiren bir genç evinin balkon korkuluğunda bir saat asılı kaldı, genç içeriye girmesi konusunda uzun süren uğraşılar sonucu güçlükle ikna edildi.

12.11.2019 10:53 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:58Balkon korkuluğunda bir saat asılı kaldı
'ta sinir krizi geçiren bir genç evinin balkon korkuluğunda bir saat asılı kaldı, genç içeriye girmesi konusunda uzun süren uğraşılar sonucu güçlükle ikna edildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Üçlerbey Mahallesi Yahyabey caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katında meydana geldi.

Sinir krizi geçiren F.C.K isimli genç önce evdeki bazı eşyaları balkondan sokağa fırlattı. Ardından balkonun korkuluklarından sarkarak bağırmaya başladı. Durumu görenler hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler F.C.K'nin yanına çıkarak ikna etmeye çalıştı. Diğer yandan Sivas belediyesi itfaiye ekipleri balkondan atlama ihtimaline karşı cadde üzerine hava yastığı açtı. Yaklaşık 1 saat boyunca ekipler F.C.K'yi ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin 1 saat uğraşı sonucu F.C.K sarktığı evinin balkonundan içeriye alındı. Korku dolu anlar sona ererken genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. - SİVAS

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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