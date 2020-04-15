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Balkona çıkarak şarkı söyledi, mahalleli alkışladı

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam evinin balkonuna çıkarak şarkı söyleyen kişiye, mahalle halkı da alkışlarıyla destek verdi.

15.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:52
Balkona çıkarak şarkı söyledi, mahalleli alkışladı
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dün akşam evinin balkonuna çıkarak şarkı söyleyen kişiye, mahalle halkı da alkışlarıyla destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'yi de etkilen koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler devam ediyor. Bu kapsamda 'evde kal' çağrıları sürürken, vatandaşlar da bu süreyi daha eğlenceli geçirmek için farklı yollara başvuruyor. Bursa 'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde de dün akşam eğlenceli anlar yaşandı. Bir kişi, evinin balkonuna çıktı ve şarkı söylemeye başladı. 'Doymadım' isimli şarkıyı söyleyen balkondaki kişiye, mahalleli de alkışlarıyla eşlik etti. Şarkının ardından sağlık çalışanlarına da destek verildi. Bu anlar sosyal medyada da paylaşılıp, beğeni topladı.


- Mustafakemalpaşa

Kaynak: DHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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