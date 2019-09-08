Haberler» Güncel» Haber

Balkona düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonuna düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor.

08.09.2019 09:35 Balkona düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor
Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonuna düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, sabah uyandığında evlerinin balkonunda yavru bir kuş gördü. Kuşu doğaya bırakmaya kıyamayan Kılınç, kartondan yaptığı evde kuşu beslemeye başladı. Yaptığı mamayı şırınga ile kuşa yediren Kılınç'ın bu davranışı, çevresindekilerden takdir topladı.

Muhammet Ali Kılınç, "Sabah uyandığımızda kuşu balkonumuzda bulduk. Annesini bulamadığımız için beslemeye karar verdik. Yaptığımız mamayla kuşu beslemeye başladık. İnternetten araştırarak mamasını yaptık. Kuşa, kartondan da mini bir ev yaptık" dedi. - KAYSERİ

Muhammet Ali, Kayseri, Develi, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:56   Milletvekili Çakır'dan İhsaniye Barajı'nda inceleme
09:56   Dorian kasırgası, kanada'da vinci devirdi
09:56   Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP önündeki eylemi 6'ncı gününde
09:55   Marmaris sahilleri yabancılara kaldı
09:55   Tatvan'daki Kırtasiyeciler Okul Sezonuna Hazır
09:54   İzmir'de bisiklet hırsızları tutuklandı
09:54   Dorian kasırgası, kanada'da vinci devirdi