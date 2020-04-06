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Balkona orkestra sistemi kurdular, doyasıya eğlendiler

Balkona orkestra sistemi kurdular, doyasıya eğlendiler Denizli'de müzisyenler evinin balkonuna müzik sistemi kurdu.

06.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:51
Balkona orkestra sistemi kurdular, doyasıya eğlendiler
DENİZLİ - Denizli 'de müzisyenler evinin balkonuna müzik sistemi kurdu. 'Evde Kal' çağrısına uyan vatandaşlar da balkonda müzik ile göbek attı.
Pamukkale ilçesinde bulunan Topraklık Mahallesi ve 15 Mayıs Mahallesi'nde oturan vatandaşlar evlerinin balkonunda orkestra ile doyasıya eğlendi. Korona virüs tedbirleri ile kapanan düğün salonlarında hizmet veremeyen Erdal Topçu ve Esat Er apartmanın balkonuna ses sistemi kurarak caddeyi düğün salonuna çevirdiler. Denizli Valiliğinden özel izin alarak balkona sistem kuran müzisyenler, akşam saatlerinde balkona 'Evde Kal Türkiye' pankartı asarak mahalleliyi ve yoldan geçenlere sınırsız eğlendirdiler. Adeta düğün salonuna dönen sokakta balkonda göbek atan vatandaşlar devriye atan polis ekiplerini görünce alkışlaması ise gözlerden kaçmadı. bir vatandaş ise yoldan geçtiği esnada durarak elindeki balonlarla göbek attı. Oyun havası çalarak vatandaşları ve kendilerini eğlendiren Topçu ve Er, final müziği olarak ise 'Ölürüm Türkiyem' parçasıyla sonlandırdı. Balkona orkestra sistemi kurdular, doyasıya eğlendiler

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Denizli, Genel

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Balkona orkestra sistemi kurdular, doyasıya eğlendiler
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