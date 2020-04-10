Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı

ANTALYA'da, 4 katlı binanın 3'üncü katında panjur ile balkon camı arasına sıkışan kumru yavrusu, itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

10.04.2020 12:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:59
Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı

ANTALYA'da, 4 katlı binanın 3'üncü katında panjur ile balkon camı arasına sıkışan kumru yavrusu, itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kanadı yaralı kuş, hayvan barınağına teslim edildi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, sahibinin yurt dışında olduğu dairenin balkon camı ile panjuru arasında kumru yavrusu olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından gelen polis ve itfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için harekete geçti. Olay yerine sevk edilen merdivenli iki itfaiye aracı, zeminin düzgün olmaması ve alanın dar olması nedeniyle kuşun bulunduğu balkona ulaşamadı. Bunun üzerine 50 metrelik başka bir itfaiye aracı istendi.Yaklaşık 1,5 sat süren operasyon sonucu yaralı kuş, bulunduğu yerden çıkartıldı. Genel sağlık durumu iyi olan, kanadında yarası bulunan yavru kuş, itfaiye tarafından hayvan barınağına götürülerek, teslim edildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, İtfaiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:38: İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ - Haber 14:38: Polislere pastalı teşekkür - Haber 14:38: Başkan Kaya'dan emniyete Polis Haftası ziyareti - Haber 14:38: Fransa'nın Atlantik'teki uçak gemisi Charles de Gaulle'de Kovid-19 tespit edildi - Haber 14:38: Singapur'da yabancı işçiler askeri kamp ya da yüzer otellere yerleştirilecek - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler