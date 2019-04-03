03 Nisan 2019, 10:50
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Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı

Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı

ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bildirilen adrese gelen ekipler merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, veterinere götülerek tedaviye alındı. 

- Çorum Çorum, İtfaiye, Güncel
Kaynak: DHA