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Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

22.01.2020 15:15 | Son Güncelleme: 22.01.2020 15:20Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
'nin ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler mahallesi 317. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın son katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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