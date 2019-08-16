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Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren işçi A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

16.08.2019 10:11 Balkonda Hint keneviri yetiştiren işçiye gözaltı
KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştiren işçi A.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülük Mahallesi'nde oturan A.K.'nin, evinin balkonunda Hint keneviri yetiştirdiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi. Yapılan aramada; evin balkonunda, tahtalarla çevrilmiş bölme içinde 8 kök Hint keneviri ele geçirildi. Mobilya fabrikasında işçi olarak çalışan A.K., gözaltına alındı.



Melikgazi, İşçi, Güncel

Kaynak: DHA

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