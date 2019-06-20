Balkonda Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı

Uşak
'ın Eşme
ilçesinde, evinin balkonunda saksılar içinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İhbar üzerine Şehit Alibey Mahallesi Namık Kemal
Caddesi'nde A.T.Ö'ye ait evde arama yapan polis ekipleri, balkonda plastik doğrama ile çevrilmiş özel alanda saksılara ekilmiş 133 kök Hint keneviri ele geçirdi.
A.T.Ö. ile evde bulunan H.A.M. gözaltına alındı.
Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde yakılarak imha edildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.