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Balkonda intihar

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., balkonda kendini çamışır ipiyle asarak, yaşamına son verdi.

14.01.2020 07:53 | Son Güncelleme: 14.01.2020 07:53Balkonda intihar

İZMİR'in ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., balkonda kendini çamışır ipiyle asarak, yaşamına son verdi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Şengül K., oturduğu dairenin balkonuna çıkarak önce boynuna çamaşır ipi sardı, daha sonra da 3'üncü kattan atladı. Şengül K.'yi balkonda asılı halde gören apartman sakinleri, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Şengül K.'yi gören yakınları sinir krizi geçirirken, İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri Şengül K.'yi asılı olduğu yerden indirirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Şengül K.'nın öldüğü belirlendi. Şengül K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İtfaiye, Çiğli, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

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