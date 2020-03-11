Balkonda mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Aksaray'da balkonda mahsur kalan Pamuk isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
11.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 15:44
Aksaray 'da balkonda mahsur kalan Pamuk isimli köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yıldırım'ın sahip olduğu 8 aylık Pamuk isimli süs köpeği, 3 katlı iş merkezinin 2. katındaki ofis balkonunda mahsur kaldı. Çevrede bulunan iş yeri sahipleri sürekli havlayan köpeği fark edince iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibine ulaşamayan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile balkona ulaşarak köpeği aldı. Aşağıya indirilen Pamuk sevimliliği ile dikkat çekerken, kurtarma operasyonunun ardından olay yerine gelen köpeğin sahibi ekiplere teşekkür etti. - AKSARAY
Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Yıldırım'ın sahip olduğu 8 aylık Pamuk isimli süs köpeği, 3 katlı iş merkezinin 2. katındaki ofis balkonunda mahsur kaldı. Çevrede bulunan iş yeri sahipleri sürekli havlayan köpeği fark edince iş yeri sahibini aradı. İş yeri sahibine ulaşamayan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, itfaiye aracının merdiveni ile balkona ulaşarak köpeği aldı. Aşağıya indirilen Pamuk sevimliliği ile dikkat çekerken, kurtarma operasyonunun ardından olay yerine gelen köpeğin sahibi ekiplere teşekkür etti. - AKSARAY
Kaynak: İHA
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