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Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde balkonda oynarken 3'üncü kattan düşen Suriyeli Firas El Şahaze (2) ağır yaralandı.

21.08.2019 22:14 Balkonda oynarken 3. kattan düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı
ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde balkonda oynarken 3'üncü kattan düşen Suriyeli Firas El Şahaze (2) ağır yaralandı.
Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi Çarşıiçi Caddesi Demirbilek Apartmanı'nda ailesiyle oturan Suriyeli Firas El Şahaze, saat 19.00 sıralarında 3'üncü kattaki balkondan beton zemine düştü. Durumu gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Firas El Şahaze, ambulansla hastaneye götürüldü. Firas El Şahaze daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Şahaze'nin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.



Kumluca, Güncel

Kaynak: DHA

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