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Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı

Kayseri'de inşaat işçisi, 2. kattaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.

21.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 21.12.2019 14:37
'de inşaat işçisi, 2. kattaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düşerek ağır yaralandı.
Bekir İncekeçeci (59), merkez ilçesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde bir apartmanın 2. katındaki balkonda sıva yaparken yaslandığı demir korkuluğun kırılması sonucunda beton zemine düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan İncekeçeci'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
İncekeçeci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Balkonda sıva yaparken 2. kattan düşen işçi yaralandı

Kocasinan, Kayseri, İşçi, Güncel

Kaynak: AA


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