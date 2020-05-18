Balkonda spor etkinliği

Karabük'te evlerindeki balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler egzersiz yaptırdı.

18.05.2020 00:32 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:02

Karabük'te evlerindeki balkonlara çıkan vatandaşlara antrenörler egzersiz yaptırdı.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri, "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında, Soğuksu Mahallesi TOKİ konutlarının bahçesine ses sistemi kurdu, site sakinlerine Türk bayrağı dağıttı.
15 blok 420 dairede yaklaşık 2 bin kişi, çalan müziklerle eğlenerek bahçedeki antrenörler Şerife Ateş, Asena Dursun, Eylem Adakan ve Nevin Aşağıçayır'ın gösterdiği egzersiz hareketlerini tekrarladı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15-21 Mayıs tarihlerinde Gençlik Haftası'nın kutlandığını hatırlattı.
Aynı hafta içerisinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da kutlanacağını hatırlatan Güven, "Bu sene koronavirüs nedeniyle saha etkinliklerimizi yapamıyoruz. Daha çok sosyal medya aracılığıyla vatandaşlara evde yaptırabileceğimiz uygulamalara yönelik çalışmalarımız var." dedi.
Güven, "Evde kal, hareketsiz kalma" sloganıyla sporcu gençleri daha zinde tutmak için uzaktan eğitimler yaptırıldığını ifade ederek, "Bugün Soğuksu TOKİ konutlarında antrenörlerimiz eşliğinde vatandaşlarımıza yarım saat egzersiz yaptırmayı uygun gördük. Amacımız vatandaşlarımızın spordan uzak kalmalarını engellemek." diye konuştu.

Balkonda spor etkinliği

Kaynak: AA

Etiketler: Karabük, Güncel, Haber

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