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Balkonda temizlik yaparken düşen kadın öldü

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen İlkay Aleybeyoğlu (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

11.02.2020 15:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:14Balkonda temizlik yaparken düşen kadın öldü

OSMANİYE'nin ilçesinde 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşen İlkay Aleybeyoğlu (38), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Şehit Mehmet Delikuş Mahallesi 751 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, İlkay Aleybeyoğlu, evinin balkonunda temizlik yaparken dengesini kaybederek 3'üncü kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Aleybeyoğlu, çevredekilerin vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk annesi Aleybeyoğlu, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.



Kadirli, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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