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Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti (2)

DURUMU İYİYE GİDİYORİzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin balkonunda uyurken çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem Uğurlu'nun (23), hastanedeki tedaviye cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

26.08.2019 13:25 Balkonda uyurken başına kurşun isabet etti (2)

DURUMU İYİYE GİDİYOR
İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, evinin balkonunda uyurken çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem Uğurlu'nun (23), hastanedeki tedaviye cevap verdiği ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.
İki çocuk annesi olan Uğurlu'nun yaralandığı olayla ilgili, 16 yaşındaki bir çocuk gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Davut CAN/İZMİR,



Meryem, İzmir, Buca, Güncel

Kaynak: DHA

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