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Balkonda uyurken silahla vurulan kadının durumu iyiye gidiyor

İzmir'de evinin balkonunda uyuduğu sırada silahla başından vurularak ağır yaralanan kadının durumunun iyi gittiği belirtilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

26.08.2019 14:49 Balkonda uyurken silahla vurulan kadının durumu iyiye gidiyor
İzmir'de evinin balkonunda uyuduğu sırada silahla başından vurularak ağır yaralanan kadının durumunun iyi gittiği belirtilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesi Yıldız Mahallesi'nde iki grup arasında dün gece silahlı kavga çıktı. Evinin balkonunda uyuyan Meryem U. (23), kavga sırasında ateşlenen silahtan çıkan kurşunun başına isabet etmesi ile yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Talihsiz kadın Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çenesine isabet edip kulak arkasından çıkan maganda kurşunuyla yaralanan Meryem U.'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

2 çocuk annesi kadının yaralandığı olayla ilgili 16 yaşındaki 1 çocuk gözaltına alındı. Diğer şüpheli H.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi. - İZMİR

Yıldız Mahallesi, Meryem, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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