Balkonda yakılan mangal yangına neden oldu

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evin balkonunda yakılan mangalın tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.05.2020 21:25 | Son Güncelleme: 30.05.2020 21:30
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir evin balkonunda yakılan mangalın tutuşmasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gültepe Mahallesi Hacıoğlu Caddesi'ndeki 4 katlı binanın teras katı balkonunda vatandaşlar mangal yaktı. Mangal alevleri nedeniyle çıkan yangın, teras katını sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşları tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu. Balkonda yakılan mangal yangına neden oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Küçükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Güncel, Haber

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