Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Balkondaki çocuğun kurşunla hayatını kaybetmesi

Evinin balkonundayken başına isabet eden kurşunla bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Balkondaki çocuğun kurşunla hayatını kaybetmesi
03.05.2020 14:18 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:50
Evinin balkonundayken başına isabet eden kurşunla bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
30 Nisan'da Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evinin balkonunda bulundugˆu esnada kurs¸unla hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rama Korbalı isimli kız c¸ocugˆunun o¨lu¨mu¨ne ilis¸kin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı.
İki grubun silahlı kavgaya karıştığı ve çocuğun bu sırada yaşamını yitirdiğini belirleyen polis, adresleri tespit edilen 14 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Emniyette sorguları tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Bahçelievler, Suriye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››Balkondaki çocuğun kurşunla hayatını kaybetmesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:54: Antalya'da 3. katın penceresinden düşen çocuk yaralandı - Haber 18:50: Malatya'da tarım aracı devrildi: 1 ölü - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin