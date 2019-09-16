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Balkondaki saksıda hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksıda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.

16.09.2019 15:47Balkondaki saksıda hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
MUĞLA'nın Ula ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin balkonundaki saksıda Hint keneviri yetiştiren 1 kişi gözaltına alındı.
Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ula'nın Karabörtlen Mahallesi'nde oturan A.T.'nin evinin balkonunda, saksıda Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, saat 01.00 sıralarında, belirlenen adrese operasyon düzenledi. A.T.'nin evinde yapılan aramada, balkonda 7 kök Hint keneviri, 50 gram kubar esrar, 3 paket içinde yaklaşık 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Jandarma, Akyaka, Ula, Güncel

Kaynak: DHA

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