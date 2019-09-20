Haberler » 3. Sayfa » Haber

Balkondaki sandalyeden düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun'da balkondaki sandalyeden düşerek hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.

20.09.2019 16:50Balkondaki sandalyeden düşen şahıs hayatını kaybetti
Samsun'da balkondaki sandalyeden düşerek hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Y. (52) evinin 3. katındaki balkonda otururken bir anda sandalyeden düşüp olduğu yere yığılıp kaldı. Özel bir hastaneye kaldırılan Cemal Y. hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği tahmin edilen adamın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Zafer Mahallesi, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:04 Jandarma'dan defineci operasyonu: 3 gözaltı
19:03 Afrin'de PYD/PKK'dan füzeli saldırı: 1 yaralı
18:59 Ortaca'da orman yangını
18:58 Adnan Oktar'dan kediciklere duruşma salonunda 'Maşallah'
18:54 6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi
18:51 Muğla'da aranan 61 şahıs yakalandı
18:36 Ayı saldırısına uğrayan yaşlı adam hayatını kaybetti