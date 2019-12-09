Haberler » Güncel » Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı - Haber

Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, balkondan atılan yanıcı maddenin isabet ettiği otomobili vatandaşlar söndürdü.

09.12.2019 01:26 | Son Güncelleme: 09.12.2019 01:32Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı
'ün ilçesinde, balkondan atılan yanıcı maddenin isabet ettiği otomobili vatandaşlar söndürdü.
Fatih Mahallesi Müşgen Sokak'taki 2 katlı evde yaşayan Hacer A, talaşla karıştırdığı mazotla sobayı yakmak istedi. Bu sırada karışımın bulunduğu teneke alev aldı. Hacer A, panikle alev alan tenekeyi balkondan attı.
Alevli teneke, apartman önünde park halindeki Özkan Çaylı'ya ait otomobilin altına girdi. Yanan teneke nedeniyle otomobil de alev aldı.
Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Yangın, çevredekilerin ve itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Karabük, Yenice, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:26 Balkondan atılan yanan teneke otomobili yaktı - Haber
01:18 Babasının bulunduğu ambulansı takip ederken kaza yaptı - Haber
01:18 Manisa'da patlayan trafo apartmanda maddi hasara yol açtı - Haber
01:14 Adana'da anahtar dükkanında yangın - Haber
01:12 Türkücü Mahmut Tuncer yardım konserinde rock söyledi - Haber
00:11 Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün oğlu dünyaevine girdi - Haber
00:01 Jandarmadan "Başıboş gezen ineğe trafik cezası" başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapıldı - Haber
23:36 CHP'li belediyeden toplu iş sözleşmesinde dikkat çeken karar: Aile içi şiddete taviz yok - Haber
23:31 Malatya trenin üstüne çıkarak elektrik akımına kapılan genç öldü - Haber
23:28 Doğa Koleji'nden açıklama: Maaşları kurumu devredince ödeyeceğiz - Haber
9.12.2019 01:43:01