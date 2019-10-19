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Balkondan atlayan kadını böyle tutmaya çalıştı

Zeytinburnu'nda iddialara göre psikolojik sorunları olan kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu.

19.10.2019 17:15
Zeytinburnu'nda iddialara göre psikolojik sorunları olan kadın evinin balkonundan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Olayda kadın ve kadını aşağıda tutmaya çalışan adam ağır yaralanırken olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, cadde üzerinde ilerleyen bir kişinin kadını fark etmesi üzerine hızlıca harekete ettiği görülüyor. Daha sonra kadını tutmak için ellerini açan adam, balkondan atlayan kadının kendi üzerine düşmesi ile birlikte kadın ile birlikte sert bir şekilde düşüyor. Olay sonrası ağır yaralanan her iki kişi de hastanede tedavi altına alındı.
(Tunacan Atalay - İrem Demir/İHA)
Balkondan atlayan kadını böyle tutmaya çalıştı

Zeytinburnu, Güncel

Kaynak: İHA

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